В Ставропольском крае установили причину гибели 1,7 тыс краснокнижных журавлей

22 дек. 19:43

В Ставропольском крае из-за отравления погибли 1,7 тыс краснокнижных журавлей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуре.

"По итогам проведенных исследований установлена причина гибели животных, в подавляющем большинстве это отравление, в том числе фосфидом цинка, который запрещен к применению", - сказано в заявлении.

В хoдe прoвoдимых прoверoк oргaнaми кoнтрoля 12 ceльхoзпрoизвoдитeлям oбъявлeны прeдocтeрeжeния o нeдoпуcтимости нарушeния зaкoнa, cocтaвлeны чeтырe прoтoкoла об aдминистративных прaвoнaрушeниях по ст. 8.3 КоАП РФ ("Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами").

По указанию прокурора Ставропольского края Юрия Немкина работники аппарата краевой прокуратуры выехали на место массовой гибели птиц и животных в Петровском городском округе. Они организуют дополнительные проверочные мероприятия и детального изучат причины и обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил найти виновника, допустившего нарушение агротехнологий, из-за чего погибли журавли.