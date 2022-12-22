Путин выступит с посланием к Федеральному собранию в начале 2023 года

22 дек. 18:58

Президент России Владимир Путин намерен обратиться с посланием к Федеральному собранию в начале 2023 года. Об этом сообщил сам глава государства.

"Мы это сделаем в начале года, безусловно", - сказал российский лидер.

При этом он не стал называть конкретную дату.

Путин также отметил, что основные тезисы возможного послания этого года уже были отражены в других выступлениях.

Помимо этого, президент России объяснил, что в этом году послания не будет из-за высокой динамики событий, которая не позволяла зафиксировать конкретику, передает ТАСС.