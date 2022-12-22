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В Минфине объяснили, почему ослаб рубль

В Минфине объяснили, почему ослаб рубль

Последнее ослабление рубля связано в первую очередь с ростом импорта в Россию. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Отвечая на вопрос о причинах девальвации рубля, глава Минфина напомнил, что "курс плавающий рубля". "Импорт, во-первых, пошел более активно. В первую очередь за счет этого", - подчеркнул он.

Силуанов обратил внимание на то, что ограничения на российскую нефть оказывают на участников рынка только моральное воздействие. "Наверняка ограничения, которые были введены на нефть, на газ - с точки зрения финансовых последствий сегодня не действуют. Но наверняка на участников рынка оказали моральное воздействие", - цитирует главу ведомства РИА Новости.

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