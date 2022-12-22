В Грузии ввели новые ограничения на работу СМИ

22 дек. 18:42

Парламент Грузии на сегодняшнем заседании утвердил в третьем окончательном чтении поправки в закон "О вещании", которые вводят новые ограничения и расширяют ареал действия.

За поправки проголосовал 81 депутат.

Согласно новым правилам, нормы закона "О вещании" будут распространяться не только на местные СМИ и видеоплатформы, но и на зарубежные СМИ и видеоплатформы с офисами в Грузии. Новые правила также затронут СМИ, основная часть сотрудников которых работает в Грузии, а также те СМИ, которые пользуются спутниковыми коммуникациями Грузии и используют функциональные ресурсы грузинских спутников.

Закон "О вещании" также затронет видеоплатформы, основанные в Грузии, но являющейся частью международной компании. Под действие закона попадут как телеканалы с конкретной сеткой вещания, так и платформы, на которых пользователь сам может выбирать желаемую программу или видео для просмотра. Таким платформам необходимо будет пройти авторизацию в Национальной комиссии по коммуникациям наравне с другими СМИ, а также предстоит нести ответственность за соответствие контента законам Грузии.

Coглacнo пoпрaвкaм, кoнтeнт нa видeoплaтфoрмaх нe дoлжeн быть врeдным для нecoвeршeннoлeтних. В чacтнocти, зaпрeщaются прoграммы или рeкламы, кoтoрые coдeржат пoдcтрeкатeльcтвo к нacилию или язык ненависти в oтношении лиц или групп, кacaющиеся их принадлежнocти к этническому или coциальному происхождению, ограниченных возможностей, гендерной, половой принадлежности, национальности, расы, рeлигии или убеждений, ceксуальной oриeнтaции, цвeтa кoжи, гeнeтичecких ocoбeннocтей, языкa, политических или других взглядов.

Также поправки запрещают распространять программу или рекламу, содержащую призывы к терроризму, и размещать спонсорские сюжеты в новостях, детских и религиозных программах, передает "Sputnik Грузия".