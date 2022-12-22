Все рейсы iFly в Египет на 23 и 24 декабря отменены

22 дек. 17:40

Авиакомпания iFly, занимающаяся чартерной перевозкой российских туристов Tez Tour на курорты Египта, сообщила, что отменяет вылеты на 23 декабря и 24 декабря.

"Авиакомпания iFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться из Москвы 23 декабря, а также из Уфы 24 декабря", - сообщили в пресс-службе туроператора.

В Tez Tour добавили, что вывозные рейсы для застрявших на отдыхе выполняются в штатном режиме согласно утвержденному плану. "На данный момент в Россию вернулось уже почти 6 тысяч человек. Информация о дополнительных вариантах авиаперелета из Египта в связи с частичным снятием полетной программы перевозчика ожидается в ближайшее время", - отметили в компании.

Авиакомпания iFly с прошлого четверга отменила или перенесла все свои рейсы в Египет.