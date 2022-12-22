В Тбилиси временно оставят без газа 11 тыс человек

22 дек. 17:45

Вечером 22 декабря в Тбилиси отключат газ у 11,7 тыс абонентов района Глдани-Надзаладеви из-за ремонта сквера Згвисубани. Об этом сообщили в пресс-службе газораспределительной компании Tbilisi Energy.

Газа не будет с 23:00 сегодняшнего дня до 10:00 23 декабря на улицах Ромелашвили, Нишнианидзе, I микрорайона Мухиани, Шенгелия, Рчеулишвили, Гобронидзе, Габашвили, а также часть населения частного сектора на территории рядом с радиозаводом в четвертом микрорайоне Мухиани, жители военного поселения Мухиани.

Отключение затронет крупные и малые коммерческие объекты, которые расположены на этой территории, школы, детские сады, автопрофилактику, полицейский участок и церковь имени Царя Мириана и царицы Наны, передает "Sputnik Грузия".