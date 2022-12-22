Соловьев возмущен высказываниями Еревана о российских миротворцах

22 дек. 17:26

Российский телеведущий Владимир Соловьев поделился в своем Telegram-канале публикацией, показывающей его возмущение поведением армянских властей.

Оригинал публикации размещен на канале "Кремлевская прачка".

"Сначала спикер армянского национального собрания Ален Симонян имел неосторожность "отрицательно оценить" выступление России на заседании Совета Безопасности ООН и в очередной раз кинуть камень в сторону российских миротворцев. Он, видите ли, ожидал "более адресных высказываний от союзника". Теперь подключился Пашинян и заявил, что миротворческий контингент «не выполняет свои функции", - говорится в сообщении.

Автор пишет об утомленности от "согласованных действий этого тандема по дискредитации нашей миротворческой миссии" в Карабахе, а также указывает на то, что в последнее время у Армении слишком много претензий к России.

"Больше всего поражает наглость так называемого "стратегического союзника". Ведь про категории "стратегического союзничества" в Ереване вспоминают только тогда, когда это выгодно армянской стороне", - подчеркивает "Кремлевская прачка".

"Понятно, что Армения – "самая независимая страна". В том смысле, что от ее мнения никогда и ничего не зависит", - отмечается в публикации.

По мнению автора, с которым, по всей видимости, полностью согласен Владимир Соловьев, раз в Ереване "так любят апеллировать к чистоте союзнических отношений, то нужно начинать с себя".

"Россия в отличие от Армении всегда выполняет все взятые на себя обязательства. Только помощь Москвы спасла Карабах от коллапса. И если у всяких Пашинянов и Симонянов короткая память, то это исключительно их проблемы", - заключает автор.