"Мисс Россия-2022" станет участницей конкурса "Мисс Вселенная" в США

22 дек. 17:11

Победительница конкурса "Мисс Россия-2022" Анна Линникова намерена участвовать в 71-м международном конкурсе "Мисс Вселенная", который состоится в Луизиане в январе 2023 года.

"Сейчас идет подготовка к конкурсу "Мисс Вселенная". Мы весь ноябрь, весь декабрь активно готовимся… Думаю, готова на все 100% достойно представить Россию в этом году", - заявила Линникова на пресс-конференции.

В конкурсе "Мисс Вселенная" в этом году примут участие 100 девушек со всего мира. Финал конкурса состоится 14 января.

На конкурсе национального костюма Линникова представит алое платье "Корона Российской Империи". Оно входит в коллекцию, которая создается сейчас в сотрудничестве с Государственным музеем "Эрмитаж" в Санкт-Петербурге, рассказала генеральный директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк.