В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ появились турецкие книги (ФОТО)

Атташе по культуре и туризму посольства Турции в России Илькер Озкан передал в дар павильону ”Азербайджан” на ВДНХ книги турецких авторов из архивов посольства, переведенные на азербайджанский язык при поддержке проекта TEDA.

"Турция является сегодня главным союзником Азербайджана. Мы очень высоко ценим ту поддержку и тот дух, с которым Турция приветствует все те шаги, которые предпринимаются со стороны Азербайджана во внешней политике, - заявила директор павильона ”Азербайджан” Саадат Кадырова. - Сегодня у нас в гостях делегация из турецкого посольства в России. Такие визиты укрепляют наши и дружеские взаимоотношения… Думаю, наши читатели обязательно оценят переданные в дар книги".

Теперь любители турецкой литературы в Москве смогут ближе ознакомиться с произведениями известных авторов и прочитать их на азербайджанском языке.