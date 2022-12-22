В Казахстане и Узбекистане заработают совместные предприятия

22 дек. 16:56

Главам Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарту Токаеву и Шавкату Мирзиееву представили подробную информацию о реализации совместных проектов между двумя странами, - сообщает Акорда.

В Казахстане будут запущены проекты по производству бытовой техники в Карагандинской области, инфузионных растворов в Шымкенте и автомобилей Chevrolet в Костанае. В Узбекистане предусмотрена реализация проектов по производству минеральных удобрений в Навоийской области, строительству логистического центра в Ташкентской области и жилищно-коммерческой инфраструктуры в Ташкенте, - передает Sputnik Казахстан.

Лидеры двух стран также приняли участие в церемонии запуска строительства совместных объектов: они пожелали их успешной реализации, после чего дали старт их строительству.