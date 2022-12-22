Джейхун Байрамов: Армения не должна создавать впечатление ухудшения гуманитарной ситуации

22 дек. 16:47

Недопустимо, чтобы армянская сторона и люди, выдающие себя за "представителей" армянского населения Азербайджана, препятствовали использованию населением Лачинской дороги, несмотря на создание всех условий для ее использования в гуманитарных целях, искусственно создавая таким образом впечатление якобы ухудшения гуманитарной ситуации.

Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Дипломат пояснил, что Баку гарантирует безопасность передвижения граждан, транспорта и грузов по Лачинской дороге в соответствии со своими обязательствами, дорога же открыта: как видно из роликов, по ней передвигаются машины Международного Комитета Красного Креста, армянские машины "скорой", миротворцев и другие транспортные средства.