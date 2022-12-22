В Славянском районе Кубани MAN протаранил "КамАЗ", есть жертва

22 дек. 16:31

Сегодня в районе 13 часов в Славянском районе Кубани грузовик MAN врезался в легковушку и "КамАЗ", погиб один человек, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Житель Краснодара за рулем большегруза MAN с прицепом врезался в "Шевроле", после чего выехал на встречку, где столкнулся с "КамАЗом". В результате водитель последнего, 49-летний житель Белоглинского района, погиб на месте, - передает "АиФ-Юг".

Сейчас на участке автодороги где произошло ДТП, ограничено движение автотранспорта, организованно реверсное движение.