На Дону поддержат сельский туризм и новые сферы АПК

22 дек. 16:14

Ростовская область в 2023 году введет ряд новых направлений господдержки в сфере агропромышленного комплекса (АПК), - сообщил первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров.

"Со следующего года вводятся новые субсидии на производство картофеля и овощей, приобретение кормов и комбикормов для производства продукции аквакультуры, гранты научным организациям, профессиональным образовательным организациям на поддержку сельскохозяйственного производства и семеноводства", - рассказал Гончаров, передает "Интерфакс".

Также будут субсидироваться развитие сельского туризма.

"У области есть возможности и ресурсы стать одним из лидеров в стране по производству продукции глубокой переработки зерновых и масличных культур, развитию животноводства, внедрению "умного" земледелия", - подчеркнул первый замгубернатора, отметив, что сейчас регион занимает лидирующие места по производству основных видов сельхозпродукции.