В детском парке Владикавказа воссоздадут пруд

22 дек. 15:53

Архитекторы предложили преобразить территорию детского парка во Владикавказе, где разобрали каркас незаконно возведенного высотного здания, - говорится в Telegram-канале городской администрации.

В 2004 году на месте, где позже построили высотку, располагался искусственный водоем, и специалисты посчитали, что его можно восстановить, раз территория теперь пустует.

"В результате опросов за такое решение высказалось большинство жителей Владикавказа", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".