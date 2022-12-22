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В детском парке Владикавказа воссоздадут пруд

В детском парке Владикавказа воссоздадут пруд

Архитекторы предложили преобразить территорию детского парка во Владикавказе, где разобрали каркас незаконно возведенного высотного здания, - говорится в Telegram-канале городской администрации.

В 2004 году на месте, где позже построили высотку, располагался искусственный водоем, и специалисты посчитали, что его можно восстановить, раз территория теперь пустует.

"В результате опросов за такое решение высказалось большинство жителей Владикавказа", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

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