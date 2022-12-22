Казахстанская "АрселорМиттал Темиртау" оштрафована за налоговые махинации

22 дек. 15:41

Крупнейшая казахстанская сталелитейная и горнодобывающая компания "АрселорМиттал Темиртау, владеющая Карагандинским металлургическим комбинатом, крупнейшим сталелитейным предприятием Казахстана, оштрафована на сумму в 1,3 млрд тенге ($2 770 430) Департаментом государственных доходов Карагандинской области.

Департамент выявил, что компания намеренно занижала сумму авансовых платежей, которые она должна было выплатить в рамках своих налоговых обязательств как крупный налогоплательщик, - передает Bizmedia.kz.

Существенное занижение авансовых платежей корпоративного подоходного налога было выявлено в 2017 году, после чего в ДГД был составлен материал по пункту 3 статьи 278 КоАП Казахстана и передан в административный суд.

Накануне, 21 декабря, Карагандинский областной суд рассмотрел дело АО "АрселорМиттал Темиртау" и поддержал доводы ДГД, наложив на компанию административный штраф.