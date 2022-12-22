Сергей Лавров поговорил с Джейхуном Байрамовым

22 дек. 15:27

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили ситуацию в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахе. Лавров подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей.

"Выражено сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора", - говорится в сообщении.

Кроме того, главы МИД отметили важность продолжения "ритмичной работы реализации трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г, 11 января и 26 ноября 2021 г, а также 31 октября 2022 г".