Узбекистан и Казахстан проведут демаркацию общей границы

22 дек. 15:15

Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев сегодня в Ташкенте подписали договор о демаркации общей границы, - сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.

Токаев 21-22 декабря находится с госвизитом в Узбекистане.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали исторические документы – договор о союзнических отношениях и договор о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Также на уровне правительств, министерств и ведомств, крупных компаний двух стран подписаны 15 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание многопланового сотрудничества, добавили в пресс-службе главы Узбекистана.

Напомним, протяженность границы между Казахстаном и Узбекистаном превышает 2,1 тыс км, переговоры по ее демаркации стороны начали в 2003 году.