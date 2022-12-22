СМИ: гендиректор МАГАТЭ может посетить Иран

22 дек. 15:15

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси может совершить поездку в Тегеран в январе для обсуждения ситуации вокруг ядерной программы Ирана, пишет газета Politico, ссылаясь на неназванных европейских дипломатов высокого ранга.

По их информации, мысль о приглашении Гросси в Тегеран высказали иранские чиновники в ходе визита группы экспертов МАГАТЭ в воскресенье 18 декабря.

Ни одна из сторон пока не подтвердила планы на поездку.

Издание уточняет, что Гросси попробует уговорить Иран сотрудничать с МАГАТЭ и предоставлять данные по своей ядерной программе.

Напомним, последний раз Гросси приезжал в Иран девять месяцев назад.