Бизнесмену Варданяну предрекли поражение в политике (ВИДЕО)

22 дек. 14:58

Советник экс-начальника Генштаба Минобороны, помощник главного советника президента Армении по нацбезопасности Владимир Погосян заявил, что бизнесмен Рубен Варданян является менеджером, который проиграет политику.

"Рубен Варданян дорвался до камеры и микрофона. Он менеджер, который никогда не был политиком, и не станет. Менеджер всегда проиграет политику", - сказал он.

Напомним, отказавшийся от гражданства РФ Варданян нелегально переехал на территорию Азербайджана – в зону временного размещения российских миротворцев, чтобы заняться разжиганием сепаратистских настроений. Он занял "должность" "госминистра" фейкового режима сепаратистов, созданного Ереваном.