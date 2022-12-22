В России стало на четверть меньше импортных яблок

22 дек. 15:01

Россия с начала 2022 года импортировала 592 тыс т яблок - на 24% меньше, чем год назад (777 тыс т), такое сообщение опубликовано на сайте Россельхознадзора.

Яблоки в РФ поставляли 20 стран, поставки из 12 стран в текущем году снизились.

Российские садоводы выращивают 1,15‑1,25 млн т яблок в год. Освободившаяся в результате сокращения импорта ниша в будущем году примет отечественных производителей.

"Наращивание объемов собственного производства и охвата освобождающейся ниши на рынке не должно препятствовать торговле безопасной продукцией с дружественными странами", - добавили в Россельхознадзоре.

В ведомстве пояснили, что зарубежные товары помогают балансировать рынок, конкуренция позволяет сдерживать рост цен.