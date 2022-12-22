В Казахстане будут развивать новые агломерации

22 дек. 14:58

Депутаты Сената Казахстана сегодня приняли Закон "О развитии агломераций" и сопутствующий ему документ.

"Сейчас в агломерациях страны имеются определенные дисбалансы в экономическом развитии, финансовом и человеческом потенциале между городом-центром и прилегающими районами. Причины этого – неконтролируемый рост численности населения крупных городов и прилегающих к ним территорий. Так, за последние 10 лет население города Астаны увеличилось на 59%, Алматы на 37%, Шымкента на 67%. Кроме того, значительно выросли территории городов. К примеру, территория Астаны с момента становления столицей выросла в 3 раза, территория города Алматы за последние десять лет выросла в 2,5 раза, а территория Шымкента увеличилась в 3,5 раза", - рассказал на пленарном заседании Сената министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров, передает "АиФ-Казахстан".

В крупных городах рост численности населения и территории вызывают ряд проблем. Это увеличение нагрузок на все виды инфраструктуры, строительство на окраинах города без привязки, отсутствие или неправильная реализация проектов детальной планировки, отсутствие удобной транспортной системы, дефицит инфраструктурных, социальных, промышленных и других объектов.

Основной законопроект включает определение термина "агломерация" и его критерии. Состав агломерации будет формироваться уполномоченным органом - министерством национальной экономики, а правила включения населенных пунктов в состав агломераций и ведения их перечня будут утверждены приказом министерства.

"После принятия законопроекта в соответствии с этими критериями в качестве "агломераций" будут определены Алматы, Астана, Шымкент и, возможно, другие областные центры. На региональном уровне будут созданы Советы местной агломерации, которые будут функционировать как площадка взаимодействия местных исполнительных органов города и прилегающей области по решению конкретных вопросов для скоординированного развития территории агломерации. В состав местного совета будут входить представители двух акиматов и маслихатов, а также представители Национальной палаты предпринимателей РК и неправительственных организаций", - поведал спикер.

В сопутствующем законопроекте предусмотрены компетенции по развитию агломерации.