Владимир Погосян: никто не поможет Еревану с Лачинским коридором (ВИДЕО)

22 дек. 14:43

Совет безопасности ООН не будет принимать никаких радикальных решений по акции протеста азербайджанских экоактивистов в Карабахе, заявил советник бывшего начальника Генштаба Минобороны, помощник главного советника президента Армении по нацбезопасности Владимир Погосян.

"Ничего сверхординарного там не произойдет. Никаких жестких решений в отношении Азербайджана не будет. Могут озвучить "гуманитарные, человеческие, общечеловеческие принципы"…, выразить озабоченность. Во-первых, Британия в этом регионе делает ставку на Турцию, в которой, как и в Азербайджане, лежат ее экономические и геополитические интересы. Как минимум эти две страны точно не будут поддерживать санкции против Азербайджана и призывы ввести миротворческий контингент. России сегодня это тоже невыгодно, она этого делать не будет", - пояснил эксперт.

Погосян не исключил, что какое-то жесткое мнение будет высказано французами. "Но Франция тоже ведет себя немножко хитро. С одной стороны, Сенат принимает решение, а [с другой] правительство по сути блокирует его. На уровне Сената Франция показывает Армении "Мы с вами", на уровне правительства - Азербайджану "Мы тоже недалеко от вас", - указал он.

Погосян напомнил, что многие французские компании вовлечены в экономику Азербайджана, в том числе и транснациональная корпорация Total.