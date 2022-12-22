Экс-министр туризма КЧР пойдет под суд за превышение полномочий

22 дек. 14:32

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесии (КЧР) рассмотрит уголовное дело бывшего министра туризма, курортов и молодежной политики республики: его обвиняют в превышении должностных полномочий, - сообщает ГУ Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.

Рассмотрение дела пройдет в заочном формате, поскольку его фигурант находится в международном розыске, - передает "Интерфакс".

Будучи министром, обвиняемый в рамках госпрограммы организовал незаконную выдачу 94 свидетельств на получение соцвыплат на приобретение жилья, тогда как их получатели на тот момент уже утратили это право из-за достижения предельного возраста участия в программе, - полагает следствие.

Федеральному бюджету действиями министра был причинен ущерб в размере более 22 млн рублей, ему инкриминируют превышение должностных полномочий.