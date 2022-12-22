В "Грузинской мечте" назвали Саакашвили "бездарным симулянтом"

22 дек. 14:28

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал поведение бывшего лидера страны Михаила Саакашвили на суде очередной симуляцией.

В Тбилисском городском суде проходит заседание по делу об отмене или отсрочке отбывания наказания экс-президента по состоянию здоровья, подсудимый участвует в процессе в онлайн-формате.

"Сегодня мы увидели очередную симуляцию. Хотя, как мы увидели, и для симуляции нужен талант. Это была очень бездарная симуляция", – цитирует его Sputnik Грузия.

По словам председателя партии, внешний вид Саакашвили ничем не отличается от кадров, опубликованных Минюстом несколько дней назад.

"Он на выборочном питании, которое привело к потере веса, и у него была операция на желудке, которая также привела к потере веса. Это единственное, что мы видим из этого визуала", - заявил политик.