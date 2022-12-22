МРОТ в Турции вырастет до $450

22 дек. 14:09

Минимальный размер оплаты труда в Турции в следующем году вырастет более чем в 1,5 раза, об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с участием представителей профсоюзов и главы Минфина Нуреддина Небати.

По его словам, с 1 января нового года МРОТ составит нетто 8506 турецких лир, увеличившись на 54,66%, пишет Anadolu.

"Для нас важно защищать как интересы работодателей, так и служащих. Правительство предприняло искренние шаги по достижению взаимоприемлемого решения по МРОТ", - отметил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что правительство намерено решительно работать над снижением темпов инфляции. Он уверен, что уже в декабре инфляция в стране пойдет на спад.

"Показатели инфляции к середине 2023 года составят 30%, а к концу будущего года опустятся до 20%", - указал президент.