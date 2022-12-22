Беларусь поможет Севастополю в строительстве газопровода

22 дек. 13:57

Севастопольское ГКУ "Единая дирекция капитального строительства" заключило госконтракт с ОАО "Белтрубопроводстрой" (Беларусь) по строительству газопровода с переходом Севастопольской бухты, - говорится в документе, опубликованном на сайте госзакупок.

Стоимость работ, заключенных с единственным поставщиком - "Белтрубопроводстрой" - составит 3,4 млрд рублей, они должны быть завершены не позднее 30 ноября 2025 года. Компания вправе привлечь субподрядчиков при личном исполнении не менее 25% объема работ, - передает "Интерфакс".

Планируется строительство 3 км газопровода высокого давления и 8,5 км - среднего давления с 2,9-км переходом Севастопольской бухты. По дну Черного моря пройдут две нитки: основная и резервная.