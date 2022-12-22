Никол Пашинян спровоцировал скандал между Россией и Арменией 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства подверг жесткой критике действия российских миротворцев в зоне их временного размещения в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Напомним, что в Карабахе, у дороги Ханкенди-Шуша одиннадцатый день продолжается мирная акция протеста азербайджанских экологов, требующих предоставить экспертам Минэкологии и Минэкономики Азербайджана, а также компании AzerGold доступ к карабахским месторождениям золота, меди и молибдена для их мониторинга на предмет незаконной добычи полезных ископаемых беглым миллиардером Рубеном Варданяном.

В течение этих одиннадцати дней, пока продолжаются переговоры между азербайджанскими экоактивистами и российскими миротворцами, РМК блокирует проезд машин граждан Армении и карабахских армян по Лачинскому коридору. Сами экоактивисты проезду машин не препятствуют, ежедневно по дороге проезжает до десятка различных автомобилей, преимущественно принадлежащих миротворцам. Также они гарантируют безопасность карабахским армянам, а Баку предлагает населению Карабаха любую необходимую гуманитарную помощь.

При этом Ереван использует ситуацию для разгона своей конфронтационной кампании против Азербайджана. Рубен Варданян, пытающийся нажиться на разграблении азербайджанских месторождений, и марионетки армянских властей в Ханкенди не дают карабахским армянам выезжать в Лачинский коридор и искусственно создают дефицит различных товаров, от продуктов питания до газа, в зоне временного размещения российских миротворцев. Их цель – добиться прекращения акции протеста и отказа Баку от мониторинга месторождений, чтобы Варданян мог и дальше воровать руду, принадлежащую Азербайджану, и вывозить ее в Армению по Лачинскому коридору.

Иными словами, армянские элиты хотят, чтобы им не мешали грабить Карабах, как они грабили его до этого три десятка лет. А восстановить нужный им режим нарушения азербайджанских законов они хотят руками российских миротворцев. Именно этому и была посвящена сегодняшняя речь Никола Пашиняна – требованию, чтобы российские миротворцы обеспечили Рубену Варданяну и другим бенефициарам грабежа условия для незаконной добычи полезных ископаемых на территории Азербайджана.

Разумеется, такие формулировки Пашинян не использовал. Он говорил о "крайне напряженной гуманитарной обстановке", которую карабахским армянам создают люди Пашиняна в Ханкенди и Рубен Варданян, но обвинял в ней даже не азербайджанских экоактивистов, а напрямую Баку. Тут же не преминул использовать классический прием перекладывания с больной головы на здоровую и заявил о нарушении азербайджанскими властями Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, которое Ереван больше двух лет не выполняет в пунктах 4 и 9. И вновь сказал, что дорогу блокируют азербайджанские экоактивисты, а не российские миротворцы, как на самом деле.

Впрочем, тут же Никол Пашинян перешел к атаке на Москву, чьи военные, по мнению армянского премьер-министра, ничего не делают для давления на Баку. "Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором. Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется. Это ключевой смысл присутствия российских миротворцев – не позволять незаконные действия и держать под контролем Лачинский коридор", - заявил Пашинян.

Надо признать, что армянский премьер прав в том, что российские миротворцы призваны не допускать незаконные действия в зоне их временного размещения. Только к этим действиям относится не акция экоактивистов, проходящая в соответствии с азербайджанским законодательством и претворяющая в жизнь право граждан на собрания, а разграбление природных ресурсов Азербайджана, нанесение ущерба экологии Карабахского экономического района и ввоз в него армянских военных и оружия. Блокадой Лачинского коридора российские миротворцы все эти действия сейчас как раз пресекают, и если бы Никол Пашинян был последователен в своих словах, ему стоило бы поблагодарить РМК за выполнение своего долга, а не осыпать их ложными обвинениями.

На выпад Никола Пашиняна уже отреагировали российские власти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что миротворцы в Карабахе "делают все возможное для обеспечения порядка и спокойствия, действуют в соответствии с духом и буквой соглашений". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что миротворцы "выполняют свою миссию, они работают для стабилизации ситуации, между сторонами были проблемы и обострения, которые урегулировали именно российские миротворцы". "Поэтому не принимается такое отношение к нашим миротворцам", - предупредила Захарова официальный Ереван.

Как можно видеть, заявление Пашиняна уже скандализирует российско-армянские отношения. Стоит предположить, что это и есть конечная цель премьер-министра Армении, ведь помимо упреков в адрес российских миротворцев он озвучил также и проект их замены на западные силы. "Необходимо также активно работать для направления в Карабах и Лачинский коридор миссии по сбору фактов ООН, ОБСЕ или Минской группы ОБСЕ", - призвал Никол Пашинян. Понятно, что никаких наблюдателей ООН и ОБСЕ на земле Азербайджана не будет – принимать решение об их размещении может только Баку, Ереван к этому вопросу не имеет ни малейшего отношения, а Баку не нужны посторонние силы на своей суверенной территории.

Однако таким образом Никол Пашинян ставит вопрос о понижении российско-армянских отношений. Является ли это моментом шантажа или желанием ослабить связи с Россией по максимуму, пока неясно. Ясно лишь то, что скандала теперь не избежать, и вряд ли он будет развиваться в пользу Еревана в условиях, когда Москва и Баку солидарны по всему кругу вопросов армяно-азербайджанского урегулирования.