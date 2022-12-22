Транскам открылся после учений МЧС

22 дек. 13:36

Движение по Транскавказской автомагистрали открылась в штатном режиме для всех видов транспорта после завершения учений МЧС по обеспечению безопасности транспорта в условиях ЧС, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с окончанием учений федерального уровня по обеспечению безопасного и беспрепятственного движения транспорта в условиях ЧС, связанной со сходом лавин, на Транскавказской автомагистрали разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Движение октрыто с 12:30 мск четверга до особого распоряжения.

Напомним, Транскавказская автомагистраль - единственная дорога, соединяющая Южную Осетию и Россию.