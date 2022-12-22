В Армении пойдет под суд клиент, угрожавший взорвать банк

22 дек. 13:19

Уголовное дело по факту распространения ложных сведений о терроризме передано в суд в Армении, такое сообщение распространила прокуратура республики.

В нем говорится, что 18 октября в филиале банка на проспекте Гая в Ереване гражданин А.К. перевел своей жене Н.Х. в Россию 11,7 тыс рублей.

Узнав 22 октября, что деньги еще не переведены, он позвонил в центр оперативного управления полиции и озвучил угрозу взорвать банк, распространив таким образом ложные сведения о теракте.

"9 декабря 2022 года А.К. было представлено решение о возбуждении уголовного преследования. Он признал свою вину. В качестве меры пресечения в его отношении избрана подписка о невыезде", - цитирует сообщение надзорного ведомства Sputnik Армения.

Материалы уголовного производства с обвинительным заключением направлены в суд первой инстанции Котайкской области.