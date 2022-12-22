В Кремле не согласились с высказываниями Пашиняна о работе российских миротворцев

22 дек. 13:14

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил несогласие с армянским премьером Николом Пашиняном в оценках деятельности временно дислоцированного в Карабахе российского миротворческого контингента.

"Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают. И действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех соответствующих документов, которые были подписаны между странами", - цитирует его РИА Новости.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва совместно с Ереваном продолжит обсуждение данной темы.