Папуашвили: друзья Саакашвили хотят, чтобы ему стало хуже

22 дек. 13:08

Соратники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили преследуют одну цель - ухудшить состояние его здоровья, сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, они не хотят, чтобы Саакашвили отбывал заслуженное наказание, государство же хочет, чтобы осужденный был здоров и сумел отбыть срок наказания.

"Мы все знаем, что он (Саакашвили) не сотрудничает с врачами, его цель - ухудшить свое состояние и избежать наказания", - цитирует председателя парламента Sputnik Грузия.

Папуашвили напомнил, что бывший президент отказывается от лечения и сотрудничества с медиками, свидетельством чего служат опубликованные ранее записи из больницы.

"Цели клиники и Саакашвили не совпадают. Целью государства и клиники является, чтобы он был здоров. Целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб", - добавил спикер парламента.

Поэтому, обратил внимание политик, т. н. друзья Саакашвили в итоге - "самые большие его враги".