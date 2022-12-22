Ставрополье удваивает размер курортного сбора

22 дек. 12:57

Депутаты думы Ставропольского края сегодня на очередном заседании утвердили решение о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора в курортных городах региона до конца 2024 года и увеличении его размера.

Срок проведения эксперимента продлен до 31 декабря 2024 года, а с 1 января 2023 года размер курортного сбора увеличен в два раза, до 100 рублей в сутки.

"Это обусловлено удорожанием строительных материалов, увеличением стоимости работ и услуг по благоустройству объектов курортной инфраструктуры, а также повышением расходов на их содержание", - пояснила в ходе заседания депутат Анна Зимина, передает "Интерфакс".

При средней стоимости путевки в 3,5 тыс рублей за человека в сутки и средней продолжительности пребывания 12 дней ее общая стоимость составляет 42 тыс рублей, а при установлении курортного сбора на уровне 100 рублей с человека в сутки переплата за весь период пребывания составит 1 тыс 100 рублей, или 2,6% от стоимости путевки, - отмечается в документе.

Напомним, курортный сбор взимается с отдыхающих в курортных городах Ставропольского края - Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске. Ранее размер курортного сбора на Ставрополье составлял 50 рублей в сутки.