Краснодар обновит городской парк электротранспорта

22 дек. 12:39

Администрация Кубани в наступающем 2023 году намерена обновить краснодарские троллейбусы, покупать будут машины белорусского производства.

"В 2023 году обновим троллейбусный парк Краснодара на 40% - закупим 60 новых единиц транспорта белорусского производства в рамках госпрограммы Беларуси по возврату части ставки рефинансирования. Это позволит нам сэкономить и вернуть в бюджет Кубани 100 млн рублей. Большинство троллейбусов с увеличенным автономным ходом, поэтому их можно сразу запустить на маршруты без обустройства дополнительной инфраструктуры", - рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев, передает портал Юга.ру.

Новые машины заменят устаревшие троллейбусы и выйдут на новые маршруты - в растущие микрорайоны. Поставки начнутся в первом квартале 2023 года, все новые троллейбусы должны поступить в парк к середине года.

Также до 2026 года в Краснодаре должны появиться 100 новых трамваев, такое соглашение заключено с ООО "Синара-Городские транспортные решения Краснодар", 40 из них обещают закупить в 2023 году.