Казахстан намерен пересмотреть налог на роскошь

22 дек. 12:19

Власти Казахстана рассматривают возможность пересмотра налога на недвижимость, - сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Сейчас ведомство рассматривает разные предложения, включая и введение дополнительного налога на недвижимость в случае наличия у гражданина нескольких домов или квартир.

"Первый вариант – это на количество объектов недвижимости. То есть на превышение определенного количества. Если у одного физлица имеется много объектов недвижимости, то на него можно будет налагать дополнительный налог на недвижимость. Либо еще от стоимости будет зависеть. Мы рассматриваем разные варианты. Конечно, это коснется в основном состоятельных людей, которые имеют возможность платить данный налог", - заявил министр, передает Sputnik Казахстан.

Также налог на роскошь будет касаться дорогих автомобилей и других предметов роскоши, включая антиквариат. Сейчас над поправками в Налоговый кодекс работает рабочая группа, она активизирует работу в первом полугодии 2023 года, а сам налог на роскошь заработает с начала 2024 года.