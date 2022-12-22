Санкции против России уперлись в потолок

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс заявил, что антироссийские санкции достигли своего "потолка".

По его словам, в настоящее время стоит вопрос о реализации ограничений против России.

"Я давно говорил, что санкции достигли своего потолка, и в этих санкциях не может быть никаких нововведений, инноваций", - цитирует еврокомиссара "Интерфакс".

Как отметил чиновник, одним из ключевых шагов стал отказ Европы от российского газа.

"Я думаю, что самый большой шаг был сделан с точки зрения энергетики и достижения того, что из 40% газовой смеси в Евросоюзе чуть менее 9% приходится на Россию. Я думаю, что это самые большие шаги, которые только усилят давление ", - сказал он.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, позицию еврокомиссара можно признать справедливой лишь отчасти. "На мой взгляд, утверждение спорное. Из крупного – пока не произошло конфискации активов, при этом скорее всего она произойдет. Речь идет как о государственных активах России в ЕС, так и о значительной части частных активов российских граждан. Также есть очень большой резерв с точки зрения уровня контроля над соблюдением санкций и с точки зрения поставок чувствительной продукции", - прежде всего сказал он.



"Тутти надо сказать, что ограничения по разному ширпотребу не сыграют никакой особенной роли, ведь даже запрету на его импорт будет противопоставлен параллельный импорт, который, как мы знаем, реализуется вполне успешно. Но есть номенклатура чувствительной продукции, прежде всего, связанная с технологическим оборудованием и компонентами, расходниками для техники, которая эксплуатируется в России. Вот это довольно неприятно, и здесь есть резерв для усиления давления на РФ в том, насколько дотошно применяются санкции, насколько за ограничениями следят внимательно и эффективно", - сообщил Михаил Ремизов.



В то же время есть сферы, где Евросоюз попросту не может отменить экономические связи с Россией, поскольку не сможет без них существовать. "Если посмотреть, где они не могут обрубить контакты, то это прежде всего цветная металлургия, по крайней мере, существенная часть такой номенклатуры. Для ряда стран это нефть и газ. Хотя в целом практически везде, где можно рубануть, европейцы уже рубанули или наметили направление удара", - заключил президент Института национальной стратегии.