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Госизмена стоила жителю Крыма свободы

Госизмена стоила жителю Крыма свободы

Жителя Крыма осудили на 12 лет за государственную измену, сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма.

"Суд квалифицировал действия подсудимого по статье 275 УК РФ - государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну", - сказано в сообщении.

Подсудимый будет отбывать наказание в колонии строгого режима, также на один год ему ограничат свободу.

Как отметили в пресс-службе, рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, поскольку материалы содержали сведения, относящиеся к государственной тайне.

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