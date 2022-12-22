Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен до Рождества

22 дек. 12:02

Высокий уровень террористической опасности в отдельных районах Крыма продлевается до 6 января, - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20.00 22 декабря 2022 года до 20.00 6 января 2023 года в ряде муниципальных образований и на объектах республики будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

Также повышенный уровень опасности вводится: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах и на инфраструктурных объектах отдельных ведомств.

Силовые структуры и правоохранительные органы полностью обеспечивают безопасность Крыма, его жителей и гостей, - добавил Аксенов.