Гарибашвили провел историческую встречу с наследным принцем Саудовской Аравии

22 дек. 11:42

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили встретился в Эр-Рияде с наследным принцем КСА Мухаммедом бен Салманом бен Абдулазизом Аль Саудом, сообщает пресс-служба администрации правительства.

В ходе встречи стороны оценили динамику двустороннего сотрудничества, также была роль и значение Грузии как транзитного хаба, соединяющего Азию и Европу, и транспортного коридора с большим потенциалом. Саудовская Аравия выразила готовность активнее использовать потенциал Грузии.

Также премьер и принц обсудили перспективы углубления существующего сотрудничества в туристической сфере. По словам Гарибашвили, туризм является быстрорастущей отраслью экономики страны, граждане КСА пользуются безвизовым режимом, и количество визитов из Саудовской Аравии увеличивается.

Кроме того, Гарибашвили и Бен Салман затронули инвестиционные направления. Как отметил глава правительства, Грузия признана привлекательной страной для КСА как с точки зрения государственных инвестиционных фондов, так и с точки зрения частного бизнеса. Он подчеркнул, что страна приветствует приход новых инвесторов из Саудовской Аравии.

Стоит добавить, что министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, находящийся в составе грузинской делегации, назвал визит Гарибашвили историческим.