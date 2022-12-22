На ростовские маршруты могут выйти автобусы из Китая

22 дек. 11:41

Для Ростова могут начать закупать китайские автобусы – представители городского департамента транспорта и руководители транспортных компаний встретились с представителями дилера производителя Yutong.

Китайская компания со штаб-квартирой в городском округе Чжэнчжоу в провинции Хэнань производит автобусы и электробусы. Перевозчикам представили данные о продукции и предложили поставлять автобусы большого и среднего классов.

"Руководители транспортных предприятий выразили заинтересованность в представленной продукции, в дальнейшем будет рассмотрен вопрос приобретения нового современного подвижного состава для обеспечения транспортного обслуживания населения города", - рассказали в департаменте транспорта, передает "АиФ-Ростов".

Сейчас на городских маршрутах работают автобусы российского производства – "НефАЗ", "ЛиАЗ", "Газель", "ПАЗ", а также белорусские "МАЗы" и российско-бразильские Real. Автобусы Yutong работали только на маршруте в аэропорт Платов.