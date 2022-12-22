Отдыхающих в санаториях Кавминвод собирались угощать опасной икрой

22 дек. 11:23

Санатории Ставрополья получили партию красной икры неизвестного происхождения, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили, что в санатории Ессентуков и Железноводска к новогоднему столу привезли около 32 кг икры из Ставрополя. Когда специалисты проверили сертификаты в системе "Меркурий", оказалось, что производитель смешал 27 кг настоящей икры горбуши с 5 кг неизвестного сырья – без документов и сертификатов, - передает "АиФ-Ставрополье".

Ставропольский производитель уже получил предупреждение, с поставщиками потенциально небезопасной продукции разбираются полицейские.