Коронавирус выявили у еще 7 451 россиянина

22 дек. 11:20

В России за минувшие сутки выявили 7 451 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 709, в Санкт-Петербурге - 1 006, в Подмосковье - 210. В Краснодарском крае - 61, в Ставропольском крае - 58, в Крыму - 30, в Дагестане - 14, в Кабардино-Балкарии - 5, в Адыгее - 6, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 12, в Северной Осетии - 10, в Ингушетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 21 743 302.

Госпитализированы за сутки 1 212 человек. Выздоровели 9 243 пациента, за все время - 21 140 943.

Умерло за сутки 54 человека, с начала пандемии - 393 220.