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Дорожные службы закрыли Транскавказскую магистраль из-за учений спасателей

пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ"

Транскавказскую автомагистраль сегодня с 9:00 закрыли для проезда, - сообщили в пресс-службе МЧС по Северной Осетии.

На самой высокогорной дороге России, на участке между Буроном и Северным порталом Рокского тоннеля, проходят учения. С утра 22 декабря и до особого распоряжения дорога закрыта, - передает "АиФ-Ставрополье".

Планируется, что на учениях федерального уровня спасатели и представители других министерств, ведомств и организаций будут отрабатывать порядок действий при сходе лавин, тренироваться ликвидировать последствия этого стихийного бедствия и обеспечивать взаимодействие между дорожными службами и органами власти.

Напомним, ранее в горах Кабардино-Балкарии объявили штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин. 

ФОТО пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ"
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