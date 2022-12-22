Дорожные службы закрыли Транскавказскую магистраль из-за учений спасателей

22 дек. 11:13

Транскавказскую автомагистраль сегодня с 9:00 закрыли для проезда, - сообщили в пресс-службе МЧС по Северной Осетии.

На самой высокогорной дороге России, на участке между Буроном и Северным порталом Рокского тоннеля, проходят учения. С утра 22 декабря и до особого распоряжения дорога закрыта, - передает "АиФ-Ставрополье".

Планируется, что на учениях федерального уровня спасатели и представители других министерств, ведомств и организаций будут отрабатывать порядок действий при сходе лавин, тренироваться ликвидировать последствия этого стихийного бедствия и обеспечивать взаимодействие между дорожными службами и органами власти.

Напомним, ранее в горах Кабардино-Балкарии объявили штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин.