В Азербайджане 50% новоназначенных судей составляют женщины

22 дек. 11:04

Глава аппарата судебно-правового совета Джавид Гусейнов сообщил, из 83 новоназначенных судей порядка 50% являются женщинами.

Он отметил, что с учетом большой рабочей нагрузки, число судейских должностей увеличено на 200 штатных единиц. Порядок избрания судей в рамках проводимых в стране судебных реформ утвержден в марте 2021 года, за прошедший период была оценена деятельность более 300 судей.

По его словам, около 50 судей были повышены в должности, порядка 60 - вошли в Верховный и апелляционные суды соответствующими решениями Милли Меджлиса.