Экс-мэр Кисловодска стал почетным гражданином города-курорта

22 дек. 11:02

Александр Курбатов, руководивший Кисловодском в 2015-2021 годах, стал почетным гражданином города-курорта, рассказали в пресс-службе городской администрации.

"Глава Кисловодска Евгений Моисеев на заседании городской думы вручил Александру Вячеславовичу соответствующее удостоверение и нагрудную ленту", - поясняется в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что городская дума приняла решение о присвоении Курбатову звания почетного гражданина в июле, а удостоверение и наградная лента были вручены ему сейчас, когда экс-политик прошел реабилитацию после травмы и смог прийти за ними самостоятельно, пишет ТАСС.

Напомним, прошлым летом Курбатов отказался от полномочий главы Кисловодска из-за серьезной травмы - он упал с электросамоката. Сейчас он почти полностью восстановился после курса реабилитации.