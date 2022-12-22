Власти Махачкалы могут полностью сменить городских перевозчиков

Управление ФАС России по Дагестану предложило провести новые конкурсы по выбору компаний, ведущих пассажирские перевозки в Махачкале, - сообщил руководитель ведомства Каир Бабаев.
Несколько лет назад администрация Махачкалы, несмотря на рекомендации и требования дагестанского УФАС, продлила контракты с шестью компаниями, которые возили людей и ранее, а теперь назрела настоятельная необходимость навести порядок в сфере пассажироперевозок.
"Необходимо перезаключить и провести конкурсы по выбору перевозчиков… На наш взгляд, конкурсы нужно провести иначе, с привлечением других перевозчиков или некими товариществами, которые смогут заводить новый транспорт, создавать лучшие условия перевозок", – рассказал Бабаев, передает "АиФ-Дагестан".
Также необходимо ввести систему оценки водителей маршрутных такси и наказания за нарушения и низкое качество перевозок.
Махачкалинцы регулярно жалуются в социальных сетях на работу общественного транспорта. Больше всего нареканий у горожан вызывает малое количество маршруток, санитарное состояние транспорта, а также хамство водителей.