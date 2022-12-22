Донские школы закрываются на карантин

22 дек. 10:33

Тридцать шесть образовательных учреждений полностью или частично закрыли в Ростовской области из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом, - сообщил представитель правительства региона.

"Сейчас по причине заболеваемости ОРВИ и гриппом полностью закрыты три дошкольных образовательных учреждения и четыре общеобразовательных учреждения в Ростовской области. Частично закрыты 143 класса в 32 школах и 47 групп в 26 детских садах", - рассказал он, передает РИА Новости.

В Ростове-на-Дону частично закрыты два класса в двух школах.

Ранее карантин по гриппу ввели в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты области. Также введен запрет на посещение больных в стационарах и подопечных в социальных учреждениях, а в больницах и социальных организациях установлен масочный режим.