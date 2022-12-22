Столичные аэропорты продолжают работать по фактической погоде

22 дек. 10:15

Сегодня утром в столичных аэропортах из-за непогоды задержали или отменили более 60 авиарейсов, - следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Так, по информации на 9.00 мск, в аэропорту "Внуково" задержано 13 рейсов, девять отменено; в аэропорту "Домодедово" задержано 21 рейсов и семь отменено; в аэропорту "Шереметьево" задержано 10 рейсов, четыре отменено, - передает РИА Новости.

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий заранее: накануне с вечера и до сегодняшнего утра в столице шел мокрый снег, дождь и была гололедица.