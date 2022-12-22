В Таманском заливе ликвидируют последствия разлива мазута

22 дек. 10:05

Специалисты экстренных служб ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов в акватории Таманского залива Азовского моря, сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

"Накануне в 20:40 мск поступило сообщение о том, что в Темрюкском районе произошел разлив мазута в акватории Таманского залива Азовского моря. К месту направлены экстренные службы, выставлены боновые заграждения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На место направлена оперативная группа из 24 человек личного состава МЧС региона и 7 единиц техники.