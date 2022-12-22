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Астана примет экономический форум в июне 2023 года

Астана примет экономический форум в июне 2023 года

Астанинский экономический форум пройдет в столице Казахстана в июне 2023 года, говорится в пресс-релизе МИД по итогам встречи главы ведомства Мухтара Тлеуберди с руководителем ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

"Главе ЕБРР было передано официальное приглашение президента РК Касым-Жомарта Токаева на Международный Форум Астана, который пройдет в июне 2023 года", - сказано в сообщении.

Помимо этого, стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы расширения сотрудничества между Казахстаном и ЕБРР, отметив стратегическую важность долгосрочного партнерства.

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