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ДТП спровоцировало аварию на теплосетях в Караганде

ДТП спровоцировало аварию на теплосетях в Караганде

Серьезная авария на тепловых сетях произошла сегодня рано утром в Караганде, об этом сообщает пресс-служба областного акимата.

"22 декабря в 5.30 утра в "Теплотранзит" поступило сообщение о том, что водитель КАМАЗа с поднятым кузовом совершил столкновение с вертикальным П-образным компенсатором в районе пересечения улицы Гоголя и Спасского шоссе", - пояснили в ведомстве.

ЧП случилось в районе ТЭЦ-1, дающей тепло в центральную часть города.

Бригада специалистов нашла дефект на подающем трубопроводе диаметром 1 м.

Для ликвидации аварии на ухудшенный режим переведут потребителей Нового города.

Температура воздуха в Караганде сейчас - минус 17 градусов.

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